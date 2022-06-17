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Фомина — о переходе Абдуллиной в «Челси»: есть девчонки, которые могут повторить её путь

Фомина — о переходе Абдуллиной в «Челси»: есть девчонки, которые могут повторить её путь
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Главный тренер ЖФК «Локомотив» Елена Фомина рассказала о потерях красно-зелёных.

«Потеря Алсу Абдуллина и Анны Кожниковой — огромные проблемы для нас. Это ведущие игроки. Нам пришлось искать замену, процесс был тяжёлым. Но уже прошло достаточно времени, новички интегрировались в систему, поняли требования. Последние игры это показывают.

Конечно, есть девчонки, которые могут повторить путь Алсу. «Локомотив» активно над этим работает. Для нас важно продолжать этот путь. Для меня все мои игроки – лучшие в Суперлиге, и они должны это доказывать каждый день. Что касается последней игры Нелли, то она проявила не только бомбардирские, но и диспетчерские качества. Но не хочу выделять её одну: на голы Нелли работает вся команда», — цитирует Фомину пресс-служба РФС.

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