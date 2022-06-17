Талалаев — об Уткине: «Ахмат» найдёт другого перспективного парня и сделает звездой

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал решение полузащитника Даниила Уткина перейти в «Ростов».



«Мы приложили все усилия, чтобы оставить Даниила Уткина у нас, но футболист сделал свой выбор. Он поехал играть домой и к тренеру сборной, это надо учитывать при его выборе. Он мне позвонил и поблагодарил за совместную работу и сказал, что его выбор — поехать домой и сыграть там, где он вырос.



Хороший ли выбор «Ростов»? Я не готов говорить за другие команды, желаю ему удачи, он реализовал себя. Мне очень понравилось с ним работать, а мы найдём другого молодого перспективного парня, который не попадает в состав большого клуба, и сделаем его звездой нашей сборной», — приводит слова Талалаева Metaratings.

22-летний Уткин выступал за грозненский клуб на правах аренды из «Краснодара» в сезоне-2021/2022 (29 матчей, 10 голов, три результативные передачи). Вчера, 16 июня, «Ростов» объявил о выкупе прав на футболиста.