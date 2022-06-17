Абаскаль: «Спартак» знают во всём мире

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал назначение в московский клуб.

«Я вижу, что здесь любят и понимают футбол. Я работал в Швейцарии, там были хорошие условия, но тем не менее я перешёл в «Спартак». Это большой проект, нацеленный на победы. «Спартак» знают во всём мире, это большая ответственность», — сказал Абаскаль в эфире клубного YouTube-канала.

Напомним, сезон-2021/2022 «Спартак» начинал под руководством Руя Витории. Соглашение с португальским специалистом было расторгнуто по обоюдному согласию сторон в декабре, днями позже на его должность был назначен Паоло Ваноли, который привёл команду к победе в Кубке России. 9 июня было объявлено об уходе Ваноли, через день — о назначении Абаскаля.