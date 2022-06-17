Милан Гайич: мне не пришлось долго раздумывать после предложения ЦСКА

Защитник ЦСКА Милан Гайич прокомментировал подписание контракта с московским клубом.

«Пару недель назад я узнал, что ЦСКА заинтересован во мне, поэтому мне не пришлось долго раздумывать. Я принял решение очень быстро и благодарен за приглашение, счастлив подписать контракт. ЦСКА — большой клуб не только в России, но и у меня в стране. Слышал много лестного о вашей команде, счастлив оказаться здесь», — сказал серб в эфире клубного YouTube-канала.

Подписание Гайича стало первым трансфером ЦСКА при новом главном тренере Владимире Федотове.

Ранее клуб анонсировал подписание Гайича видеороликом. В описании к видео были прописаны комбинации, позволяющие скопировать и вставить электронный текст. Также было указано, что следующим действием идёт пропуск одной буквы и написание буквы «И». Клуб анонсирует подписание 26-летнего сербского игрока через фамилию своего нападающего Адольфо Гайча, в которую нужно добавить лишь «И», чтобы получилась фамилия новичка армейцев.