Капитан ЖФК ЦСКА Тодуа: Григорян — мой лучший тренер в карьере

Капитан ЖФК ЦСКА Эльвира Тодуа рассказала о работе с Александром Григоряном.

«Всё по плану. Со здоровьем всё хорошо, просто дали поиграть молодому вратарю, а мне – отдохнуть. Я просто очень хочу выиграть Суперкубок. Григорян — мой лучший тренер в карьере. И по психологии, и по взаимодействию с игроками, по подготовке. Я раньше играла против его команд, они все были на высоком уровне. Конечно, натуральный газон лучше. На нём меньше возможности получить травму», — цитирует футболистку пресс-служба РФС.

Матч за Суперкубок России между женской командой «Локомотива» и женской командой ЦСКА состоится 18 июня в Москве на стадионе «Спортгородок Лужники». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Анастасией Пустовойтовой.