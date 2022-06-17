Капитан ЖФК ЦСКА Тодуа: Григорян — мой лучший тренер в карьере

Капитан ЖФК ЦСКА Эльвира Тодуа рассказала о работе с Александром Григоряном.
«Всё по плану. Со здоровьем всё хорошо, просто дали поиграть молодому вратарю, а мне – отдохнуть. Я просто очень хочу выиграть Суперкубок. Григорян — мой лучший тренер в карьере. И по психологии, и по взаимодействию с игроками, по подготовке. Я раньше играла против его команд, они все были на высоком уровне. Конечно, натуральный газон лучше. На нём меньше возможности получить травму», — цитирует футболистку пресс-служба РФС.
Матч за Суперкубок России между женской командой «Локомотива» и женской командой ЦСКА состоится 18 июня в Москве на стадионе «Спортгородок Лужники». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Анастасией Пустовойтовой.
- 18 июня 2022
-
00:38
-
00:35
-
00:30
-
00:20
-
00:19
-
00:09
-
00:03
- 17 июня 2022
-
23:41
-
23:37
-
23:33
-
23:33
-
23:28
-
23:23
-
23:10
-
23:00
-
22:59
-
22:32
-
22:27
-
22:11
-
22:02
-
22:00
-
21:54
-
21:46
-
21:29
-
21:23
-
21:15
-
21:02
-
20:53
-
20:51
-
20:39
-
20:34
-
20:32
-
20:27
-
20:25
-
20:11