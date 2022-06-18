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Милан Гайич: попытаюсь связаться с Тошичем и Красичем и узнать какие-то особенности

Милан Гайич: попытаюсь связаться с Тошичем и Красичем и узнать какие-то особенности
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Защитник ЦСКА Милан Гайич вспомнил сербских легенд московского клуба.

«Зоран Тошич и Милан Красич играли здесь. Конечно, они очень известные сербские футболисты, здесь они вошли в историю. Уверен, фанаты их тепло вспоминают. Я попытаюсь связаться с ними и узнать какие-то местные особенности и лучше узнать нашу команду», — сказал серб в эфире клубного YouTube-канала.

Подписание Гайича стало первым трансфером ЦСКА при новом главном тренере Владимире Федотове.

Ранее клуб анонсировал подписание Гайича видеороликом. В описании к видео были прописаны комбинации, позволяющие скопировать и вставить электронный текст. Также было указано, что следующим действием идёт пропуск одной буквы и написание буквы «И». Клуб анонсирует подписание 26-летнего сербского игрока через фамилию своего нападающего Адольфо Гайча, в которую нужно добавить лишь «И», чтобы получилась фамилия новичка армейцев.

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