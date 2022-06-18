Спаллетти: «Наполи» будет крайне сложно финишировать в первой четвёрке в следующем сезоне

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти считает, что команде будет непросто попасть в топ-4 команд чемпионата Италии в следующем сезоне.

«Теперь все ожидают, что мы повторим этот путь, но это будет нелегко. Болельщики хотят скудетто, но это непросто. Нам будет крайне сложно финишировать в первой четвёрке в следующем сезоне, потому что у нас не будет форы в девять очков перед «Ювентусом» или большого отрыва от «Ромы» и «Лацио». Если у нас всё будет хорошо, как в прошлом году, мы сможем попытаться сразиться с топ-командами. Мы добились отличных результатов, оставаясь в зоне Лиги чемпионов от начала до конца. Были игры, в которых мы могли бы сделать больше», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

В прошлом сезоне «Наполи» занял третье место в чемпионате Италии. Победителем турнира стал «Милан». На втором месте финишировал «Интер».