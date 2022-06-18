«ПСЖ» согласовал трансфер полузащитника «Порту» за € 40 млн

Французский «Пари Сен-Жермен» договорился с «Порту» о трансфере центрального полузащитника Витиньи, сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, переход полузащитника находится в завершающей стадии и парижский клуб уже согласовал с португальским футболистом условия контракта.
Источник сообщает, что чемпионам Франции переход обойдётся в € 40 млн. Витинья станет первым новичком «ПСЖ» после прихода в клуб нового спортивного директора Луиса Кампоса.
Витинья с сентября 2020 года по июнь 2021 года находился в аренде в английском «Вулверхэмптоне». Последний сезон полузащитник провёл в «Порту», сыграв за команду 47 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав пять результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 40 млн.
Самые дорогие переходы зимнего трансферного окна.
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