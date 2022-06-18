Леонардо рассказал, что относит к своим главным заслугам за время работы в «ПСЖ»

Бывший спортивный директор «ПСЖ» Леонардо после объявления об уходе из клуба рассказал о своих главных достижениях за время работы в Париже.
«Хронологически есть Пеле, Марадона и Месси. Лионель на Олимпе. Поэтому, подводя итоги своей работы в клубе, я выделю финал Лиги чемпионов, полуфинал, 10-й чемпионский титул, семь национальных трофеев и трансфер Лионеля Месси.
На самом деле у меня было два очень важных момента в «ПСЖ», и я даже не хочу выбирать лучший из них.
Первый — это подписание в один день Марко Верратти и Златана Ибрагимовича в 2012 году. Не случайно юноша из второго итальянского дивизиона и звезда мирового футбола приехали одновременно. Второй момент – Месси. Это два самых больших события и две самые большие заслуги», — приводит слова Леонардо Marca.
Гений Месси и фейк? Лео показал мастерство и положил 3 из 3.
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