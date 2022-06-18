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«Не получится красиво попрощаться». Леонардо подтвердил уход из «ПСЖ»

«Не получится красиво попрощаться». Леонардо подтвердил уход из «ПСЖ»
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Леонардо подтвердил уход с поста спортивного директора «ПСЖ».

«Определённые вещи, которые говорятся внутри, должны оставаться там. Это то, что я испытал в клубе. Когда клуб хочет избавиться от тебя, не получится красиво попрощаться. Я понимаю, что такие вещи случаются. Бывают непредвиденные ситуации, так оно и есть. Я очень прагматичен. Три года в футболе в наши дни – это много. Я ухожу без горечи. Но у меня есть своё видение. Но сейчас не время изливать своё сердце. Пришло время поблагодарить Катар и Париж за предоставленную мне возможность. И я делаю это не из-за популизма», — приводит слова Леонардо Get French Football News.

Напомним, Леонардо занимал должность спортивного директора «ПСЖ» с сезона-2011/2012 до окончания сезона-2013/2014. Затем функционер занимал различные должности в итальянском «Милане» и турецком «Антальяспоре». В 2019 году Леонардо вновь был назначен спортивным директором «ПСЖ».

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