«Не получится красиво попрощаться». Леонардо подтвердил уход из «ПСЖ»

Леонардо подтвердил уход с поста спортивного директора «ПСЖ».
«Определённые вещи, которые говорятся внутри, должны оставаться там. Это то, что я испытал в клубе. Когда клуб хочет избавиться от тебя, не получится красиво попрощаться. Я понимаю, что такие вещи случаются. Бывают непредвиденные ситуации, так оно и есть. Я очень прагматичен. Три года в футболе в наши дни – это много. Я ухожу без горечи. Но у меня есть своё видение. Но сейчас не время изливать своё сердце. Пришло время поблагодарить Катар и Париж за предоставленную мне возможность. И я делаю это не из-за популизма», — приводит слова Леонардо Get French Football News.
Напомним, Леонардо занимал должность спортивного директора «ПСЖ» с сезона-2011/2012 до окончания сезона-2013/2014. Затем функционер занимал различные должности в итальянском «Милане» и турецком «Антальяспоре». В 2019 году Леонардо вновь был назначен спортивным директором «ПСЖ».
- 18 июня 2022
-
01:51
-
01:34
-
01:25
-
00:51
-
00:39
-
00:38
-
00:35
-
00:30
-
00:20
-
00:19
-
00:09
-
00:03
- 17 июня 2022
-
23:41
-
23:37
-
23:33
-
23:33
-
23:28
-
23:23
-
23:10
-
23:00
-
22:59
-
22:32
-
22:27
-
22:11
-
22:02
-
22:00
-
21:54
-
21:46
-
21:29
-
21:23
-
21:15
-
21:02
-
20:53
-
20:51
-
20:39