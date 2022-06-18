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«Ростов» объявил о заключении пятилетнего контракта с хавбеком Алексеем Мироновым

«Ростов» объявил о заключении пятилетнего контракта с хавбеком Алексеем Мироновым
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Полузащитник Алексей Миронов стал игроком «Ростова», сообщает пресс-служба ростовского клуба. Контракт 22-летнего футболиста с «Ростовом» рассчитан на пять лет.

«Мы рады приветствовать Алексея в «Ростове»! Желаем ему успешной игры в составе нашей команды», — говорится в сообщении пресс-службы ростовской команды.

Напомним, Миронов является воспитанником академии московского «Локомотива». В прошлом сезоне полузащитник выступал за «Оренбург» на правах аренды. Миронов принял участие в 26 матчах ФНЛ и забил пять голов.

«Ростов» в 30 матчах набрал 38 очков и занял девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит» (65).

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