«СКА-Хабаровск» объявил о заключении контрактов с пятью футболистами

«СКА-Хабаровск» на официальном сайте объявил о переходе пяти футболистов. В хабаровский клуб перешли нападающий Игорь Турсунов, защитник Дмитрий Стародуб, а также полузащитники Василий Алейников, Илья Петров, Ишхан Гелоян.



Турсунов в минувшем сезоне играл за «Тверь» и забил 16 голов в ФНЛ-2. Стародуб также выступал за «Тверь». В 27 матчах ФНЛ-2 защитник забил один гол и отдал пять результативных передач. Петров в прошлом сезоне играл в составе «Кубани», забил два гола и отдал четыре результативные передачи в 32 матчах за клуб. Алейников также провёл сезон в «Кубани». Хавбек принял участие в 35 матчах за команду, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Гелоян в сезоне-2021/2022 выступал за «Балтику», забил четыре гол и отдал четыре результативные передачи в 33 играх.



«СКА-Хабаровск» в 38 матчах набрал 65 очков и занял четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги в итогам сезона-2021/2022.

Новость по теме «СКА-Хабаровск» объявил об уходе трёх футболистов