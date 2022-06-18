Бензема близок к продлению контракта с мадридским «Реалом»
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Мадридский «Реал» близок к тому, чтобы продлить контракт с нападающим Каримом Бензема, сообщает спортивный журналист Николо Скира в своей социальной сети. По информации источника, новое соглашение будет рассчитано до лета 2024 года.
Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. Контракт 34-летнего француза с «Королевским клубом» рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость французского футболиста составляет € 30 млн.
В завершившемся сезоне-2021/2022 Карим Бензема сыграл в 46 матчах во всех турнирах, в которых забил 44 гола и отдал 15 результативных передач. С 2007 года форвард вызывается в сборную Франции, за которую провёл 97 матчей и забил 37 голов.
Новость по темеКарим Бензема ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала»
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