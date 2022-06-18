Александр Мостовой — о переходе Гайича в ЦСКА: в «Црвене» всегда хорошие футболисты

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал трансфер защитника «Црвены Звезды» Милана Гайича в московский ЦСКА.
«Хорошее приобретение. Другое дело, что Марио трудно заменить в плане того, что он долго и хорошо играл. Марио был одним из самых стабильных футболистов, поэтому трудно сказать, получится ли у Гайича. Хорошо, что начали смотреть на этот рынок. Назовём его югославским. На него можно было бы уже давно смотреть. Думаю, что хороший трансфер. В «Црвене» всегда хорошие футболисты бывают», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, соглашение с 26-летним футболистом было подписано 17 июня. Оно рассчитано до конца сезона-2024/2025. Ранее Гайич также выступал за французский «Бордо». В 2021 году Милан дебютировал в составе сборной Сербии.
- 18 июня 2022
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