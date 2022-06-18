«Локомотив» — ЦСКА: Коваленко вышла на замену

Защитница женской команды ЦСКА Ксения Коваленко вышла на поле и заменила полузащитницу Валерию Бизенкову в матче за Суперкубок России с «Локомотивом» (0:1, идёт первый тайм). Замена произошла на 34-й минуте встречи.

Матч за Суперкубок России среди женских команд «Локомотив» — ЦСКА в эти минуты проходит на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве. К 40-й минуте счёт 1:0 в пользу железнодорожниц.

Напомним, «Локомотив» является действующим чемпионом женской Суперлиги и обладателем Кубка России. ЦСКА — серебряный призёр чемпионата России среди женских команд. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Анастасией Пустовойтовой.

В розыгрыше чемпионата России среди женских команд сезона 2022 года ЦСКА в 14 матчах набрал 31 очко и занимает второе место в турнирной таблице. Московский «Локомотив» (30) — на третьем месте. Лидером соревнований является женская команда санкт-петербургского «Зенита» (35).