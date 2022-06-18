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Одноклубника Александра Кокорина хочет подписать «Эспаньол»

Одноклубника Александра Кокорина хочет подписать «Эспаньол»
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Вратарь итальянской «Фиорентины» Бартломей Дронговский может продолжить карьеру в Испании. «Эспаньол» интересуется подписанием польского футболиста, который, вероятно, покинет действующую команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

24-летний Дронговский стал футболистом «фиалок» в 2016 году. С тех пор польский вратарь в 86 матчах пропустил 125 голов и 20 раз сыграл «на ноль». Также в активе Бартломея три красные карточки. В минувшем сезоне-2021/2022 Дронговский проиграл конкуренцию Терраччано. Соглашение между Дронговским и «Фиорентиной» истекает в конце следующего сезона.

Напомним, Бартломей является одноклубником российского нападающего Александра Кокорина.

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