«Уход безболезненно пройдёт для команды». Хапов — о переходе Рыбуса в «Спартак»
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Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов высказался о переходе экс-защитника железнодорожников Мацея Рыбуса в «Спартак».
«Человек так решил. У нас нет незаменимых ребят на эту позицию. Думаю, его уход безболезненно пройдёт для команды», — цитирует Хапова ТАСС.
Напомним, 32-летний Рыбус находился в статусе свободного агента после истечения контракта с московским «Локомотивом», действовавшего с июля 2017 года. Ранее стало известно, что зарплата поляка в «Спартаке» составит около € 500 тыс. в год. В «Локомотиве» Мацей получал в два раза больше.
За «Локомотив» польский защитник забил три гола и отдал 12 результативных передач в 136 матчах. В России Мацей также выступал за грозненский «Ахмат», в Европе — за французский «Лион» и польскую «Легию».
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