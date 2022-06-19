Усман Дембеле готов перейти в «Челси», но хочет гарантий, что будет игроком старта клуба

Французский вингер «Барселоны» Усман Дембеле готов перейти в лондонский «Челси» при условии, что он будет безоговорочным игроком стартового состава английского клуба. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, Дембеле рассматривается руководством «Челси» как потенциальная замена бельгийскому форварду Ромелу Лукаку, который в скором времени может вернуться в миланский «Интер». Сообщается, что у Дембеле есть серьёзные амбиции стать победителем английской Премьер-лиги и Лиги чемпионов. Однако француз хочет получить от главного тренера «Челси» Томаса Тухеля гарантии того, что он будет игроком стартового состава клуба и не будет подвергаться постоянной ротации.

Отмечается, что в прошлом сезоне Дембеле отыграл полный матч за «Барселону» всего девять раз, но всё равно сумел сделать 13 результативных передач, что стало самым высоким показателем в Ла Лиге. Также в сообщении указывается, что Томас Тухель называл Дембеле сумасшедшим талантом, в то время когда тренировал его в дортмундской «Боруссии». Отмечается, что Дембеле является трансферной целью, даже несмотря на то, что он не является прямой заменой Лукаку — классическим номером 9. Главный тренер «Челси» проявил гибкость в подходе к атакующей линии, задействовав Кая Хаверца в центре передней тройки в качестве так называемой «ложной девятки».