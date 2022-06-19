«Ювентус» может предложить «Роме» Артура и денежную компенсацию за переход Дзаньоло

«Ювентус» пытается подписать игрока «Ромы» Николо Дзаньоло. Туринский клуб может предложить римлянам своего полузащитника Артура Рамоса плюс денежную компенсацию за подписание итальянского футболиста. Об этом сообщает Tuttosport.

Действующий контракт 22-летнего Николо Дзаньоло с «джаллоросси» истекает в 2024 году. В игроке, помимо «Ювентуса», также заинтересован «Милан». Однако сообщается, что обоим клубам нужно будет включить какого-то игрока в сделку, чтобы снизить цену трансфера, составляющую € 60 млн.

По информации источника, главный тренер римлян Жозе Моуринью является большим поклонником Артура и «Рома» может рассмотреть возможность приобретения игрока.

Напомним, Николо Дзаньоло стал автором победного гола в финальном матче Лиги конференций сезона-2021/2022 «Рома» — «Фейеноорд» (1:0).