Бэйл и Рэмси могут получить тренерские лицензии после ЧМ-2022

Технический директор сборной Уэльса Дэвид Адамс сообщил, что валлийские футболисты Гарет Бэйл и Аарон Рэмси могут стать тренерами после чемпионата мира 2022 года в Катаре.



«Я недавно разговаривал с Бэйлом и Рэмси, и они очень хотят получить тренерские лицензии категории В и А в Уэльсе. Надеюсь, это произойдёт после чемпионата мира. Они могут использовать свой опыт для поддержки наших молодых футболистов», — приводит слова Адамса The Sun.

Бэйл летом покинул мадридский «Реал» и находится в статусе свободного агента. Рэмси является футболистом туринского «Ювентуса».

Сборная Уэльса пробилась в финальную стадию чемпионата мира 2022 года и сыграет в группе В с национальными командами Англии, Ирана и США.