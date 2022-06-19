«Милан» предложил Марсело контракт с зарплатой € 3 млн в год

«Милан» всерьёз намерен подписать экс-защитника мадридского «Реала» Марсело. Итальянский клуб уже предложил 34-летнему бразильцу контракт, информирует AS.

Согласно сведениям источника, «Милан» предлагает Марсело зарплату € 3 млн в год – это вдвое меньше, чем бразилец получал в «Реале».

Напомним, 34-летний Марсело выступал за испанскую команду больше 15 лет. За это время он принял участие в 544 матчах, в которых забил 37 голов и отдал 103 результативные передачи. Вместе с «Реалом» бразильский защитник выиграл 25 трофеев, включая пять побед в Лиге чемпионов.



«Милан» в сезоне-2021/2022 впервые с 2011 года стал чемпионом Италии. На позиции левого защитника в итальянском клубе играет Тео Эрнандес, ранее также выступавший в «Реале».

Марсело не сдержал слёз на прощальной пресс-конференции: