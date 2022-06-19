Масалитин: зачем ЦСКА выкупать Языджи? Платить больше €10 млн — большая роскошь

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал слова президента французского «Лилля», заявившего, что полузащитник Юсуф Языджи не останется в российской команде по окончании аренды.
«А зачем выкупать Языджи? ЦСКА в еврокубках не участвует. Я считаю, что иностранцев надо приглашать для того, чтобы усилить клуб к матчам в еврокубках. Хотя ходит информация, что Влашич может вернуться в ЦСКА. Агент уже опроверг это? Наверное, просто ведутся разговоры, а все эти опровержения — это игры. В любом случае платить больше € 10 млн за Языджи — для ЦСКА большая роскошь. Тем более что пришёл Федотов и у него тоже должно быть какое-то слово: нужен Юсуф или нет. Можно, конечно, попробовать продлить аренду, посмотреть на турка полный сезон — а то он половину матчей хорошо провёл, а половину провалил», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 19 июня 2022
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