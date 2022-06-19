Источник: «ПСЖ» готов заплатить половину требуемой «Ниццей» компенсации за Галтье
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«Ницца» запрашивает у «ПСЖ» около € 10 млн за досрочный разрыв контракта с главным тренером Кристофом Галтье. Парижане готовы заплатить не более € 5 млн. Об этом сообщает журналист Санти Ауна в «Твиттере».
Напомним, у Галтье осталось два года по действующему контракту с «Ниццей». Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может включить в сделку молодых футболистов для снижения стоимости компенсации за тренера. Обе стороны стремятся завершить сделку как можно быстрее, поскольку ведут предсезонную подготовку.
Кристоф Галтье возглавил «Ниццу» перед началом прошлого сезона и привёл команду к пятому месту турнирной таблицы чемпионата Франции в прошедшем розыгрыше турнира.
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