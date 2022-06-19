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Ширко: «Аугсбург» и Рассказов — это было набивание цены. Для этого и распространяли слухи

Ширко: «Аугсбург» и Рассказов — это было набивание цены. Для этого и распространяли слухи
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Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко высказался о слухах вокруг возможного перехода защитника красно-белых Николая Рассказова в немецкий «Аугсбург» в 2020 году.

«Разговоры про «Аугсбург» и Рассказова — это было набивание цены. Именно для этого и распространялись подобные слухи. Даже в 2020 году к нам относились осторожно и рассматривали только игроков сборной и тех, кто играл с командой в еврокубках», — сказал Ширко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее главный скаут «Аугсбурга» Тимон Паулс в интервью «Чемпионату» заявил, что клуб «никогда в жизни» не рассматривал переход защитника «Спартака». Подобная информация появлялась в 2020 году.

24-летний Рассказов — воспитанник московской команды. Недавно он продлил контракт с красно-белыми до конца следующего сезона.

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