Ширко: «Аугсбург» и Рассказов — это было набивание цены. Для этого и распространяли слухи

Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко высказался о слухах вокруг возможного перехода защитника красно-белых Николая Рассказова в немецкий «Аугсбург» в 2020 году.

«Разговоры про «Аугсбург» и Рассказова — это было набивание цены. Именно для этого и распространялись подобные слухи. Даже в 2020 году к нам относились осторожно и рассматривали только игроков сборной и тех, кто играл с командой в еврокубках», — сказал Ширко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее главный скаут «Аугсбурга» Тимон Паулс в интервью «Чемпионату» заявил, что клуб «никогда в жизни» не рассматривал переход защитника «Спартака». Подобная информация появлялась в 2020 году.

24-летний Рассказов — воспитанник московской команды. Недавно он продлил контракт с красно-белыми до конца следующего сезона.