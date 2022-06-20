«Манчестер Юнайтед» сделает «Барселоне» новое предложение по де Йонгу на этой неделе

«Манчестер Юнайтед» на нынешней неделе (20-26 июня) планирует сделать новое предложение «Барселоне» по трансферу полузащитника Френки де Йонга. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Напомним, подписание 25-летнего де Йонга — желание нового главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага, который работал с футболистом в «Аяксе». Ранее сообщалось, что английский клуб хочет, чтобы цену на игрока снизили. Испанцы просят за де Йонга около € 85 млн.
Де Йонг стал футболистом «Барселоны» в 2019 году. В минувшем сезоне нидерландский полузащитник принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач. С 2018 года де Йонг вызывается в сборную Нидерландов.
Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:
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