«Манчестер Юнайтед» сделает «Барселоне» новое предложение по де Йонгу на этой неделе

«Манчестер Юнайтед» на нынешней неделе (20-26 июня) планирует сделать новое предложение «Барселоне» по трансферу полузащитника Френки де Йонга. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Напомним, подписание 25-летнего де Йонга — желание нового главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага, который работал с футболистом в «Аяксе». Ранее сообщалось, что английский клуб хочет, чтобы цену на игрока снизили. Испанцы просят за де Йонга около € 85 млн.



Де Йонг стал футболистом «Барселоны» в 2019 году. В минувшем сезоне нидерландский полузащитник принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач. С 2018 года де Йонг вызывается в сборную Нидерландов.

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