Итальянский нападающий «Торино» Андреа Белотти может стать одноклубником российского полузащитника «Монако» Александра Головина, сообщает известный инсайдер Николо Скира в социальной сети.
По информации источника, французский клуб нацелен подписать форварда в качестве свободного агента. «Монако» предложило Белотти контракт сроком на четыре года.
«Монца», которая со следующего сезона начнёт выступление в итальянской Серии А, также хочет подписать Белотти. Сообщалось, что клуб уже начал переговоры о возможном переходе футболиста.
28-летний Белотти выступает за «Торино» с 2015 года. С тех пор нападающий забил 113 голов и отдал 28 результативных передач в 251 матче.
В 2016 году Белотти дебютировал за сборную Италии, в составе которой стал чемпионом Европы — 2020. За национальную команду Андреа в 42 матчах забил 12 голов и отдал семь результативных передач.
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