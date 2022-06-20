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Белотти может стать одноклубником Головина

Белотти может стать одноклубником Головина
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Итальянский нападающий «Торино» Андреа Белотти может стать одноклубником российского полузащитника «Монако» Александра Головина, сообщает известный инсайдер Николо Скира в социальной сети.

По информации источника, французский клуб нацелен подписать форварда в качестве свободного агента. «Монако» предложило Белотти контракт сроком на четыре года.

«Монца», которая со следующего сезона начнёт выступление в итальянской Серии А, также хочет подписать Белотти. Сообщалось, что клуб уже начал переговоры о возможном переходе футболиста.

28-летний Белотти выступает за «Торино» с 2015 года. С тех пор нападающий забил 113 голов и отдал 28 результативных передач в 251 матче.

В 2016 году Белотти дебютировал за сборную Италии, в составе которой стал чемпионом Европы — 2020. За национальную команду Андреа в 42 матчах забил 12 голов и отдал семь результативных передач.

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