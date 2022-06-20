Экс-хавбек тульского «Арсенала» Чаушич перебрался в чемпионат Таиланда

30-летний сербский центральный полузащитник Горан Чаушич, известный по выступлениям за тульский «Арсенал» в Российской Премьер-Лиге, на правах свободного агента стал игроком «Бурирам Юнайтед» из чемпионата Таиланда. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Отмечается, что футболист заключил контракт до 31 мая 2023 года. В минувшем сезоне Чаушич принял участие в 24 матчах за «Арсенал» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Чаушича представили в качестве игрока «Бурирама». Фото: Официальный сайт «Бурирам Юнайтед».

Примечательно, что за «Бурирам» выступает ещё один игрок, известный по выступлениям в РПЛ, — это 32-летний бразильский вингер Майкон, игравший за московский «Локомотив» с 2010 по 2017 года. В минувшем сезоне на его счету пять голов и восемь ассистов за таиландский клуб.

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