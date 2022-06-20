«Марсель» может приобрести Мартина Брейтуэйта

«Марсель» может приобрести датского нападающего «Барселоны» Мартина Брейтуэйта, сообщает AS.



По информации источника, французский клуб всерьёз видит в форварде усиление в линию атаки на следующий сезон. Трансфер прорабатывается клубом.



Ранее сообщалось, что недавно между наставником сине-гранатовых Хави и датчанином состоялся разговор, в ходе которого футболист заявил, что хочет остаться в клубе, несмотря на интерес со стороны других клубов. После назначения Хави Брейтуэйт провёл на поле всего 22 минуты в составе «Барсы»: 10 в Ла Лиге и 12 – в Кубке Испании.



Брейтуэйт стал футболистом «Барселоны» в феврале 2020 года. С тех пор в 57 матчах во всех турнирах нападающий забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.