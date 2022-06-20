Журналист Романо: Погба согласовал условия контракта с «Ювентусом»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба согласовал условия личного контракта с туринским «Ювентусом», сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, сторонам осталось лишь подписать трудовой договор, что будет сделано в первым числах следующего месяца, тогда и будет объявлено о трансфере официально, а сам француз присоединится к итальянскому клубу.
Напомним, игрок сборной Франции покинул «Манчестер Юнайтед» по окончании минувшего сезона. Помимо туринцев, французский «ПСЖ» также предпринимает попытки подписать футболиста.
В завершившемся сезоне Поль Погба провёл за «Манчестер Юнайтед» 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Погба в € 48 млн.
Садио Мане сыграл в футбол в родной деревне в Сенегале.
- 20 июня 2022
-
05:50
-
05:17
-
04:57
-
04:44
-
04:42
-
04:18
-
04:12
-
04:02
-
03:58
-
03:54
-
03:38
-
03:18
-
02:59
-
02:54
-
02:41
-
02:31
-
02:27
-
02:19
-
02:04
-
02:00
-
01:43
-
01:37
-
01:26
-
01:21
-
01:10
-
00:57
-
00:53
-
00:31
-
00:25
-
00:12
-
00:09
-
00:05
- 19 июня 2022
-
23:53
-
23:39
-
23:31