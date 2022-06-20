Журналист Романо: Погба согласовал условия контракта с «Ювентусом»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба согласовал условия личного контракта с туринским «Ювентусом», сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, сторонам осталось лишь подписать трудовой договор, что будет сделано в первым числах следующего месяца, тогда и будет объявлено о трансфере официально, а сам француз присоединится к итальянскому клубу.

Напомним, игрок сборной Франции покинул «Манчестер Юнайтед» по окончании минувшего сезона. Помимо туринцев, французский «ПСЖ» также предпринимает попытки подписать футболиста.

В завершившемся сезоне Поль Погба провёл за «Манчестер Юнайтед» 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Погба в € 48 млн.

Садио Мане сыграл в футбол в родной деревне в Сенегале.