«МЮ» предлагает € 50 млн за вингера «Аякса»

Английский «Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании крайнего нападающего амстердамского «Аякса» Антони, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, клубы уже вступили в переговоры по трансферу футболиста и «МЮ» предложил за его переход € 50 млн.

22-летний Антони стал игроком нидерландского клуба в июле 2020 года. В минувшем сезоне-2021/2022 бразильский футболист забил 12 голов и отдал 10 результативных передач в 33 матчах во всех турнирах. Соглашение между Антони и «Аяксом» истекает в 2025 году.

Предыдущим клубом молодого футболиста был бразильский «Сан-Паулу».

Напомним, «Аякс» является действующим победителем чемпионата Нидерландов и выиграл свой 36-й титул чемпиона в истории.

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