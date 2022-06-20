«Реал», «ПСЖ» и «Спортинг» предлагали Тите должность главного тренера перед ЧМ-2018

Тите, возглавляющий сборную Бразилии, перед началом чемпионата мира-2018 мог возглавить мадридский «Реал», «ПСЖ» или лиссабонский «Спортинг».

«Реал Мадрид» и «Спортинг» предлагали мне работу. Что мне нравится, так это то, что, когда европейский клуб проявляет интерес к тренеру, они всегда ведут диалог, чтобы объяснить, что конкретно им нужно. Это действительно круто. Был ещё один клуб, который хотел поговорить со мной, но я отказался. Это был «ПСЖ». Они хотели поговорить со мной, и я сказал, что не хочу. Я не хочу отвлекаться на что-то ещё. Я хочу быть сосредоточенным на своей работе.

На чемпионате мира-2018, точнее, незадолго до его начала, в «Реале» сказали, что хотят поговорить, но я сказал, что нет, что не буду говорить, чтобы они не подходили и близко. Я хочу быть в гармонии с собой и своей работой. Я делаю всё возможное. Когда ты делаешь что-то параллельно, то делаешь это не в полную силу. Я не могу так. Я получил предложения от «Реала», «ПСЖ» и «Спортинга». Но я этого не хотел. Я хочу выиграть чемпионат мира. После чемпионата мира буду решать, что делать дальше», — приводит слова Тите The Guardian.

Садио Мане сыграл в футбол в родной деревне в Сенегале.