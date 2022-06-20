Тите: Бразилия вышла на ЧМ. Теперь пришло время дойти до финала и стать чемпионами

Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира – 2022 в Катаре.
«Впереди чемпионат мира? Да, я жду, но я сосредоточен. Мы вышли на чемпионат мира, теперь пришло время дойти до финала и стать чемпионами. Это правда. На последнем мундиале я был тренером сборной Бразилии в других обстоятельствах, возглавил команду в последний момент. Теперь у меня была возможность пройти полный четырёхлетний цикл. Ожидания высоки, но всё внимание сосредоточено на работе», — приводит слова Тите The Guardian.
Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Групповой этап турнира будет идти с 21 ноября по 2 декабря. Напомним, действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, которая одержала победу на мундиале 2018 года в России.
- 20 июня 2022
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