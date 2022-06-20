«Валенсия» хочет бесплатно подписать экс-форварда «Манчестер Сити»
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«Валенсия» ведёт переговоры о переходе свободным агентом нападающего «Интера» Эдина Джеко, чей контракт с итальянской командой истекает в конце следующего сезона. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».
36-летний Джеко стал игроком «Интера» летом 2021 года, перейдя из «Ромы». В 49 матчах минувшего сезона боснийский футболист забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Ранее Эдин выступал за «Манчестер Сити» и «Вольфсбург».
В 2007 году Джеко дебютировал в составе национальной команды Боснии и Герцеговины (124 матча, 63+25).
Видеообзор. «Валенсия» — «Сельта». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:
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