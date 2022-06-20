Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Валенсия» хочет бесплатно подписать экс-форварда «Манчестер Сити»

«Валенсия» хочет бесплатно подписать экс-форварда «Манчестер Сити»
Комментарии

«Валенсия» ведёт переговоры о переходе свободным агентом нападающего «Интера» Эдина Джеко, чей контракт с итальянской командой истекает в конце следующего сезона. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

36-летний Джеко стал игроком «Интера» летом 2021 года, перейдя из «Ромы». В 49 матчах минувшего сезона боснийский футболист забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Ранее Эдин выступал за «Манчестер Сити» и «Вольфсбург».

В 2007 году Джеко дебютировал в составе национальной команды Боснии и Герцеговины (124 матча, 63+25).

Видеообзор. «Валенсия» — «Сельта». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
«Интер» готов продать Санчеса и Джеко для разгрузки зарплатной ведомости
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022