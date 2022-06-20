В «Спартаке» отреагировали на запрет Федерации футбола Польши вызывать Рыбуса в сборную

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал решение Федерации футбола Польши отстранить защитника команды Мацея Рыбуса от участия в матчах за национальную команду.
«Мы не можем комментировать решения польской федерации. Мацей подписал соглашение со «Спартаком», клуб в него верит, а сам игрок готовится к началу сборов вместе с командой», — рассказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее в Федерации футбола Польши сообщили, что из-за того, что Рыбус остался в России и подписал контракт со «Спартаком», он больше не будет вызываться в национальную сборную и не сыграет на чемпионате мира — 2022.
32-летний Рыбус находился в статусе свободного агента после истечения контракта с железнодорожниками, который действовал с июля 2017 года. За «Локомотив» польский защитник забил три гола и отдал 12 результативных передач в 136 матчах. В России Мацей также выступал за грозненский «Ахмат», в Европе — за французский «Лион» и польскую «Легию». 11 июня стало известно о переходе Рыбуса в «Спартак».
- 20 июня 2022
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