Гацкан оценил назначение Бердыева главным тренером иранского «Трактора»

Бывший футболист Александр Гацкан, выступавший под руководством Курбана Бердыева в «Рубине» и «Ростове», прокомментировал назначение специалиста на пост главного тренера иранского «Трактора».

«Интересная новость. Моё мнение: Курбан Бердыев — очень классный тренер, который может дать клубу хорошее развитие. У него и тренерский штаб клёвый — всё это только в плюс!» — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, 6 июня тренер покинул «Кайрат». 69-летний Бердыев возглавлял алма-атинскую команду с лета 2021 года. В 32 матчах под его руководством «Кайрат» одержал 14 побед, восемь раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений. Вместе с Бердыевым «Кайрат» стал бронзовым призёром чемпионата Казахстана и обладателем Кубка Казахстана.