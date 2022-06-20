Гацкан оценил назначение Бердыева главным тренером иранского «Трактора»

Бывший футболист Александр Гацкан, выступавший под руководством Курбана Бердыева в «Рубине» и «Ростове», прокомментировал назначение специалиста на пост главного тренера иранского «Трактора».
«Интересная новость. Моё мнение: Курбан Бердыев — очень классный тренер, который может дать клубу хорошее развитие. У него и тренерский штаб клёвый — всё это только в плюс!» — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, 6 июня тренер покинул «Кайрат». 69-летний Бердыев возглавлял алма-атинскую команду с лета 2021 года. В 32 матчах под его руководством «Кайрат» одержал 14 побед, восемь раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений. Вместе с Бердыевым «Кайрат» стал бронзовым призёром чемпионата Казахстана и обладателем Кубка Казахстана.
- 20 июня 2022
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