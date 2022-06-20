Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гацкан оценил назначение Бердыева главным тренером иранского «Трактора»

Гацкан оценил назначение Бердыева главным тренером иранского «Трактора»
Комментарии

Бывший футболист Александр Гацкан, выступавший под руководством Курбана Бердыева в «Рубине» и «Ростове», прокомментировал назначение специалиста на пост главного тренера иранского «Трактора».

«Интересная новость. Моё мнение: Курбан Бердыев — очень классный тренер, который может дать клубу хорошее развитие. У него и тренерский штаб клёвый — всё это только в плюс!» — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, 6 июня тренер покинул «Кайрат». 69-летний Бердыев возглавлял алма-атинскую команду с лета 2021 года. В 32 матчах под его руководством «Кайрат» одержал 14 побед, восемь раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений. Вместе с Бердыевым «Кайрат» стал бронзовым призёром чемпионата Казахстана и обладателем Кубка Казахстана.

«Поставьте атакующий футбол или подайте в отставку». Как Бердыев провалился в Казахстане «Поставьте атакующий футбол или подайте в отставку». Как Бердыев провалился в Казахстане
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022