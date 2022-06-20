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«Рубин» обыграл «Акрон» в товарищеском матче благодаря голу с пенальти

«Рубин» обыграл «Акрон» в товарищеском матче благодаря голу с пенальти
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В товарищеском матче «Рубин» принимал «Акрон». Встреча проходила на базе «Рубин» в Казани и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

На 77-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Акрона», который успешно реализовал футболист казанской команды Даниил Кузнецов.

Напомним, «Рубин» занял 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022 и напрямую вылетел в Футбольную национальную лигу. В первом туре ФНЛ сезона-2022/2023 подопечные Леонида Слуцкого сыграют с «Родиной».

Первый тур ФНЛ запланирован на 17 июля. 23 июня, после согласования президиумом ФНЛ и бюро исполкома Российского футбольного союза, будет принят окончательный вариант расписания матчей.

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