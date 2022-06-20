«Рубин» обыграл «Акрон» в товарищеском матче благодаря голу с пенальти
Поделиться
В товарищеском матче «Рубин» принимал «Акрон». Встреча проходила на базе «Рубин» в Казани и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
На 77-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Акрона», который успешно реализовал футболист казанской команды Даниил Кузнецов.
Напомним, «Рубин» занял 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022 и напрямую вылетел в Футбольную национальную лигу. В первом туре ФНЛ сезона-2022/2023 подопечные Леонида Слуцкого сыграют с «Родиной».
Первый тур ФНЛ запланирован на 17 июля. 23 июня, после согласования президиумом ФНЛ и бюро исполкома Российского футбольного союза, будет принят окончательный вариант расписания матчей.
Комментарии
- 20 июня 2022
-
18:04
-
18:01
-
17:49
-
17:46
-
17:45
-
17:41
-
17:40
-
17:35
-
17:20
-
17:16
-
17:12
-
17:12
-
16:58
-
16:53
-
16:44
-
16:43
-
16:42
-
16:36
-
16:29
-
16:16
-
16:13
-
16:08
-
16:05
-
16:00
-
15:50
-
15:47
-
15:44
-
15:36
-
15:31
-
15:20
-
15:18
-
15:16
-
15:12
-
15:02
-
14:54
Партнерский контент