Маттеус — о возможном приходе Мане в «Баварию»: игрок-исключение, делающий разницу на поле
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Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус высказался о возможном трансфере нападающего «Ливерпуля» Садио Мане в мюнхенский клуб.
«Подписание Садио Мане – это фантастика. И не только для «Баварии», но и для всей Бундеслиги. То, что такой отличный футболист будет играть в нашей лиге, просто здорово.
Мане – игрок-исключение и игрок, делающий разницу на поле. Он забивал голы и отдавал голевые передачи в составе «Ливерпуля» так регулярно, как это удавалось не многим другим игрокам в мире в последние годы.
Он также является прекрасным представителем сенегальского футбола. Я очень рад видеть его в футболке «Баварии». Уважение и поздравления всем, кто принимал участие в этом трансфере в Мюнхен!» – приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.
Новость по теме«Бавария» официально объявит о трансфере Мане 22 июня
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