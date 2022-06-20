Автомобиль Bugatti, принадлежащий Роналду, попал в аварию на Мальорке
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Автомобиль Bugatti Veyron, владельцем которого является нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду, попал в аварию на Мальорке, сообщает La Vanguardia.
По информации источника, сегодня, 20 июня, автомобиль врезался в сарай для инструментов, в котором хранились газовые баллоны. Роналду, который проводит отпуск с семьёй на Мальорке, не находился в машине. На данный момент неизвестно, кто находился в автомобиле на момент ДТП, пострадавших нет. По версии полиции, водитель не справился с управлением.
В минувшем сезоне Криштиану Роналду провёл за «Манчестер Юнайтед» 39 матчей во всех турнирах, забил 24 мяча и сделал три результативные передачи.
Разбитый телефон, повязка и истерики: неприятные поступки Криштиану Роналду:
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