«Челси» хочет подписать форварда «Эвертона»

Бразильский нападающий «Эвертона» Ришарлисон де Андраде попал в сферу интересов лондонского «Челси». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, «Челси» будет конкурировать за бразильского форварда с «Тотенхэмом» и «Арсеналом». Главный тренер лондонского клуба Томас Тухель заинтересован в приглашении бразильского игрока. Ранее появлялась информация о том, что ливерпульский клуб не продаст своего нападающего за сумму, меньшую чем € 70 млн.

В минувшем сезоне Ришарлисон де Андраде провёл за «Эвертон» 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал пять результативных передач. Контракт бразильского форварда с ливерпульским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ришарлисона в € 50 млн.