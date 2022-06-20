Бен Фостер: Холанд — настоящий зверь. Он может стать лучшим бомбардиром, чем Кейн

Вратарь «Уотфорда» Бен Фостер заявил, что нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в следующем сезоне английской Премьер-лиги превзойдёт по голам форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

«Думаю, что Эрлинг Холанд может стать лучшим бомбардиром, чем Гарри Кейн. В следующем сезоне, как только «Манчестер Сити» разберётся, как внедрить его в игровую систему, Эрлинг может начать просто разносить всех. С нетерпением жду матчей с его участием, он настоящий зверь и будет терроризировать соперников», – приводит слова Фостера Manchester Evening News.

Напомним, Эрлинг Холанд перешёл в «Манчестер Сити» в нынешнее летнее трансферное окно из дортмундской «Боруссии». Перед началом прошлого сезона появлялась информация о том, что «Сити» заинтересован в подписании форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.