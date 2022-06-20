Давид Нерес перешёл из «Шахтёра» в «Бенфику»
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Нападающий донецкого «Шахтёра» Давид Нерес перешёл в «Бенфику», сообщает пресс-служба португальского клуба.
Трансфер 25-летнего бразильского форварда обошёлся «Бенфике» в € 15 млн. Контракт Нереса с португальской командой рассчитан до июня 2027 года.
Напомним, Давид Нерес – воспитанник бразильского «Сан-Паулу». Приобрёл известность, выступая в составе амстердамского «Аякса», с которым дважды выиграл чемпионат Нидерландов (2019, 2021), выходил в финал Лиги Европы (2017) и полуфинал Лиги чемпионов (2019). В январе 2022 года Нерес подписал пятилетний контракт с «Шахтёром», но в официальных матчах за новый клуб не дебютировал.
«Бенфика» по итогам сезона-2021/2022 заняла третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии.
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