Гаджиев: лидеры РПЛ против расширения, но какой вклад они внесли в развитие футбола?

Российский специалист Гаджи Гаджиев высказался о вкладе лидеров РПЛ в российский футбол.

«Понятно, что лидеры нашего чемпионата проголосовали против расширения, это всё понятно, но какой вклад они внесли в развитие футбола? Вышли в четвертьфинал, полуфинал Лиги чемпионов? Выиграли Лигу чемпионов? Подняли свои клубы на уровень «Челси», мадридского «Реала» или какого-то другого европейского клуба?» — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, сегодня, 20 июня, состоялось общее собрание клубов Российской Премьер-Лиги. Во время собрания прошло голосование по предложению об увеличении числа участников лиги с 16 до 18 в сезоне-2023/2024, вынесенному «Уралом». Большинство команд РПЛ выступили против расширения турнира.