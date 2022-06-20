Гаджиев: лидеры РПЛ против расширения, но какой вклад они внесли в развитие футбола?

Российский специалист Гаджи Гаджиев высказался о вкладе лидеров РПЛ в российский футбол.
«Понятно, что лидеры нашего чемпионата проголосовали против расширения, это всё понятно, но какой вклад они внесли в развитие футбола? Вышли в четвертьфинал, полуфинал Лиги чемпионов? Выиграли Лигу чемпионов? Подняли свои клубы на уровень «Челси», мадридского «Реала» или какого-то другого европейского клуба?» — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, сегодня, 20 июня, состоялось общее собрание клубов Российской Премьер-Лиги. Во время собрания прошло голосование по предложению об увеличении числа участников лиги с 16 до 18 в сезоне-2023/2024, вынесенному «Уралом». Большинство команд РПЛ выступили против расширения турнира.
- 20 июня 2022
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