Червиченко: Рыбус подписал новый контракт с клубом РПЛ — это вызывает чесотку у поляков

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал решение Польского футбольного союза (PZPN) не вызывать полузащитника московского клуба Мацея Рыбуса в сборную.
«Либо надо было всех поляков, играющих в РПЛ, не вызывать больше в сборную Польши, либо никого – это вы слишком много хотите от поляков. В случае с Рыбусом работает такая логика, что у Шиманьского и Крыховяка старые контракты, которые они должны выполнять, и из-за этого они освобождаются от меры воздействия. А Рыбус осознанно заключил новый контракт с российским клубом, и это вызывает в польских мозгах какую-то чесотку, раздражение. Мацей правильно сделал, ведь он заботится в первую очередь о себе, деньги ему приносят личный контракт и игры за клуб, а не за сборную. Ему 32 года, и сколько он матчей за сборную Польши ещё сыграет? Три-четыре? Зачем ему это надо, если есть хороший контракт с клубом», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 20 июня 2022
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