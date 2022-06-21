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Зелимхан Бакаев рассказал о поддержке со стороны Валерия Карпина

Зелимхан Бакаев рассказал о поддержке со стороны Валерия Карпина
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Игрок санкт-петербургского «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал о поддержке со стороны главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Когда пришёл новый тренер Руй Витория, надо было снова доказывать своё место в старте. Тогда же меня впервые за долгое время выпустили справа – сначала в матче с «Рубином», потом Валерий Георгиевич Карпин наигрывал меня справа в расстановке 4-3-3. Мне было непросто, многое не получалось, зато после сборной я вернулся окрылённым и набрал сумасшедшую форму.

Дальше – успешные игры с «Наполи» и «Ахматом», меня снова вызвали в сборную. Но вернулся – и снова оказался в запасе.

Следующий же сбор национальной команды был самым важным – нам предстоял матч с Хорватией. И хотя на том отрезке я практически на поле не выходил, моего игрового времени не набралось даже на матч (18 минут с «Зенитом», 27 с «Ростовом», 13 с «Лестером» и 4 с «Локомотивом». – Прим. «Чемпионата») – Валерий Георгиевич всё равно в меня поверил. Вызвал в сборную и выпустил в стартовом составе. Он меня поддержал, поэтому те полгода, когда у меня было мало игровой практики в клубе, прошли для меня легче», — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

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