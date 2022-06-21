Геннадий Орлов назвал лучшего футболиста России за последние 30 лет

Спортивный комментатор Геннадий Орлов назвал лучшего российского игрока последних 30 лет.
«Для меня лучший футболист последних 30 лет в России – это Андрей Аршавин. Он единственный, кто дотянулся до английского чемпионата и играл за «Арсенал». Более того, ему там аплодировали. Хоть он и недолго там был, как комета пролетел, но поднялся.
Во многом благодаря ему команда 2008 года завоевала бронзовые медали. И «Зенит» выиграл Кубок УЕФА. Это всё Аршавин, он участвовал во всём. И сколько удовольствия он нам доставил. Вот сейчас Клаудиньо играет в «Зените», и его роль похожа на ту, что была у Аршавина. Это созидатель игры, который ещё и забивает», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги чемпионом стал санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в четвёртый раз подряд выиграли чемпионат России. В тройку вошли также «Сочи» и московское «Динамо».
- 21 июня 2022
-
10:50
-
10:49
-
10:31
-
10:30
-
10:28
-
10:28
-
10:25
-
10:18
-
10:15
-
10:15
-
10:14
-
10:06
-
10:06
-
10:00
-
09:56
-
09:55
-
09:53
-
09:47
-
09:47
-
09:45
-
09:42
-
09:30
-
09:22
-
09:20
-
09:15
-
09:04
-
09:01
-
09:00
-
08:50
-
08:45
-
08:37
-
08:10
-
07:44
-
07:21
-
02:33