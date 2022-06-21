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Геннадий Орлов назвал лучшего футболиста России за последние 30 лет

Геннадий Орлов назвал лучшего футболиста России за последние 30 лет
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Спортивный комментатор Геннадий Орлов назвал лучшего российского игрока последних 30 лет.

«Для меня лучший футболист последних 30 лет в России – это Андрей Аршавин. Он единственный, кто дотянулся до английского чемпионата и играл за «Арсенал». Более того, ему там аплодировали. Хоть он и недолго там был, как комета пролетел, но поднялся.

Во многом благодаря ему команда 2008 года завоевала бронзовые медали. И «Зенит» выиграл Кубок УЕФА. Это всё Аршавин, он участвовал во всём. И сколько удовольствия он нам доставил. Вот сейчас Клаудиньо играет в «Зените», и его роль похожа на ту, что была у Аршавина. Это созидатель игры, который ещё и забивает», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги чемпионом стал санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в четвёртый раз подряд выиграли чемпионат России. В тройку вошли также «Сочи» и московское «Динамо».

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