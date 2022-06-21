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Рио Фердинанд — о первом сезоне Рафаэля Варана в «МЮ»: он был похож на кролика в свете фар

Рио Фердинанд — о первом сезоне Рафаэля Варана в «МЮ»: он был похож на кролика в свете фар
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, что думает о первом сезоне в английском клубе защитника Рафаэля Варана.

«Он перешёл в «МЮ» из отличной команды – его достижения там говорят вам, что это была боеспособная на высшем уровне команда, все игроки последовательно играли по максимуму — и теперь он попал в абсолютно обратную ситуацию, когда у команды нулевая функциональность, нет уверенности, нет руководства и нет чёткого направления развития.

Он вошёл в чуждый ему сценарий, где он говорит: «Я не видел такого со времён игры в молодёжной команде». Перейти из клуба мирового масштаба, обладающего культурой и высокими стандартами к тому, что есть в «Манчестер Юнайтед», — это огромный, огромный скачок вниз.

Он, наверное, сидит там, как кролик в свете фар, и думает: «Вау, что это такое?» Он оказался не тем игроком, которого мы ожидали. Он сказал бы вам об этом. Однако, естественно, лучше он будет говорить: «Я должен повысить уровень в следующем году. Мне нужна помощь», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.

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