Экс-тренер «Шерифа» Вернидуб возглавил украинский «Кривбасс»

Бывший главный тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб стал наставником украинского «Кривбасса». Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Кривого Рога. Контракт с 56-летним специалистом был заключён на три года.
«Для меня большая честь в это сложное для нашей страны время тренировать именно украинский клуб. Клуб с большим знаменитым именем и немалыми амбициями. А также это предоставит новые возможности в информировании и помощи Вооружённым силам Украины», — сказал Вернидуб в интервью клубной пресс-службе.
Напомним, Вернидуб возглавил «Шериф» зимой 2021 года. Осенью того же года украинский специалист вывел тираспольскую команду в групповой этап Лиги чемпионов и в весеннюю часть еврокубков, где сыграл в нокаут-раунде Лиги Европы. Ранее Вернидуб работал в запорожском «Металлурге», луганской «Заре» и солигорском «Шахтёре».
- 21 июня 2022
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