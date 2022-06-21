Ведущая клубных медиа «Динамо» Полина Лысенко станет пресс-атташе клуба

Ведущая клубных медиа московского «Динамо» Полина Лысенко сообщила, что будет назначена на должность пресс-атташе бело-голубых.
«Чтобы ответить всем сразу, напишу здесь: да, это правда. Пока сама немного в шоке, но это, конечно, большая честь. Спасибо всем за поздравления, буду стараться оправдывать доверие. Я продолжаю работать и ведущей!» — написала Лысенко в своём телеграм-канале.
Напомним, 17 июня «Динамо» назначило Славишу Йокановича на пост главного тренера команды. Бело-голубые заключили с 53-летним сербским специалистом контракт на сезон-2022/2023 с опциями автоматической пролонгации на сезоны-2023/2024 и 2024/2025 соответственно в случае достижения определённых результатов.
Славиша Йоканович ранее работал с английскими «Фулхэмом», «Шеффилд Юнайтед» и «Уотфордом», сербским «Партизаном», болгарским «Левски» и другими командами.
- 21 июня 2022
-
12:20
-
12:14
-
12:14
-
12:08
-
12:07
-
12:04
-
11:50
-
11:49
-
11:45
-
11:41
-
11:37
-
11:28
-
11:27
-
11:21
-
11:20
-
11:20
-
11:15
-
11:14
-
11:09
-
11:07
-
11:06
-
11:06
-
11:03
-
10:59
-
10:50
-
10:49
-
10:31
-
10:30
-
10:28
-
10:28
-
10:25
-
10:18
-
10:15
-
10:15
-
10:14