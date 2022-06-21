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Ведущая клубных медиа «Динамо» Полина Лысенко станет пресс-атташе клуба

Ведущая клубных медиа «Динамо» Полина Лысенко станет пресс-атташе клуба
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Ведущая клубных медиа московского «Динамо» Полина Лысенко сообщила, что будет назначена на должность пресс-атташе бело-голубых.

«Чтобы ответить всем сразу, напишу здесь: да, это правда. Пока сама немного в шоке, но это, конечно, большая честь. Спасибо всем за поздравления, буду стараться оправдывать доверие. Я продолжаю работать и ведущей!» — написала Лысенко в своём телеграм-канале.

Напомним, 17 июня «Динамо» назначило Славишу Йокановича на пост главного тренера команды. Бело-голубые заключили с 53-летним сербским специалистом контракт на сезон-2022/2023 с опциями автоматической пролонгации на сезоны-2023/2024 и 2024/2025 соответственно в случае достижения определённых результатов.

Славиша Йоканович ранее работал с английскими «Фулхэмом», «Шеффилд Юнайтед» и «Уотфордом», сербским «Партизаном», болгарским «Левски» и другими командами.

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