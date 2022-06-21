Стало известно, во сколько «Барселоне» обойдётся аренда Олимпийского стадиона

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта признался, что для клуба будет честью проводить домашние матчи в сезоне-2023/2024 на Олимпийском стадионе в городе. В это время основная арена команды «Камп Ноу» будет находиться на реконструкции.

«Для «Барселоны» будет честью играть домашние матчи на Олимпийском стадионе в сезоне-2023/2024, согласно плану, утверждённому по работам в Espai Barca (проект реконструкции инфраструктуры клуба). Этим летом начнутся работы на первом-втором уровнях, а когда будут выполняться основные работы на третьем уровне и крыше, мы будем играть здесь», — приводит слова Лапорты Marca.

Функционер также добавил, что аренда Олимпийского стадиона обойдётся «Барселоне» в € 15-20 млн.

Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.