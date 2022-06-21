Стало известно, во сколько «Барселоне» обойдётся аренда Олимпийского стадиона

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта признался, что для клуба будет честью проводить домашние матчи в сезоне-2023/2024 на Олимпийском стадионе в городе. В это время основная арена команды «Камп Ноу» будет находиться на реконструкции.
«Для «Барселоны» будет честью играть домашние матчи на Олимпийском стадионе в сезоне-2023/2024, согласно плану, утверждённому по работам в Espai Barca (проект реконструкции инфраструктуры клуба). Этим летом начнутся работы на первом-втором уровнях, а когда будут выполняться основные работы на третьем уровне и крыше, мы будем играть здесь», — приводит слова Лапорты Marca.
Функционер также добавил, что аренда Олимпийского стадиона обойдётся «Барселоне» в € 15-20 млн.
Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 21 июня 2022
-
13:50
-
13:47
-
13:46
-
13:43
-
13:41
-
13:38
-
13:31
-
13:27
-
13:24
-
13:23
-
13:20
-
13:18
-
13:12
-
13:05
-
13:00
-
12:56
-
12:53
-
12:52
-
12:48
-
12:43
-
12:42
-
12:41
-
12:38
-
12:36
-
12:34
-
12:33
-
12:30
-
12:30
-
12:28
-
12:24
-
12:24
-
12:20
-
12:14
-
12:14
-
12:08