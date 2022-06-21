Источник: Паулу Фонсека в ближайшее время будет назначен главным тренером «Лилля»

Бывший наставник «Ромы» Пауло Фонсека сегодня будет объявлен новым главным тренером «Лилля». Об этом сообщил журналист Сабер Десфарж в социальной сети. Португальский специалист подпишет контракт на два года и заменит Джоселина Гурвеннека, покинувшего пост главного тренера команды на прошлой неделе.



Португалец уже прилетел в Лилль для завершения процесса переговоров. Ожидается, что вместе с ним к команде присоединятся четыре специалиста тренерского штаба.



Гурвеннек и «Лилль» достигли договорённости о расторжении контракта после разочаровывающего сезона, по итогам которого красно-синие не только не смогли защитить титул, но также не попали ни в один из европейских турниров на следующий сезон.



После ухода из «Ромы» в 2021 году Фонсека не тренировал ни один из клубов. Перед работой в Риме у португальского специалиста был успешный период в донецком «Шахтёре», вместе с которым Фонсека трижды становился чемпионом Украины.

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